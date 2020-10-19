Maria ile Mustafa dizisi Mustafa öldü mü?Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara dizisi devam edecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda ekran serüvenine başlayan ve çekimleri Nevşehir’de gerçekleştirilen Maria ile Mustafa dizisinde izleyicileri şoke eden bir sahne yaşandı. Maria’nın Mustafa’nın ölüm haberini alması izleyenleri şaşkına çevirdi.

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa öldü mü?

Hilmi Cem İntepe Maria ile Mustafa’dan ayrılıyor mu?

Maria, Melek’in babasının Candemirlerden olduğunu öğrenir ve sonrasında Gonca büyük bir plan yapar. Bu sırada Haşmet ve Galip de Candemir ailesinden intikam almak için hamle yapmaya hazırlanır. Kudret’in bu hamleye vereceği karşılık ise iki aile arasındaki düşmanlığı perçinleyecektir. Zeyno’nun Rüzgar ve Nisan ile gittiği partide yaşananlar içinden çıkmaz bir hale dönüşürken, Nihat ve Nadire’nin olaya dahil olması olayları bambaşka bir noktaya getirir.

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe’nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizide Maria’nın Mustafa’nın ölüm haberini alması bu iddiaları güçlendirdi. Ancak Mustafa’nın dizinin ana karakteri olması nedeniyle diziden ayrılması şimdilik beklenmiyor.