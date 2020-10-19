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Maria ile Mustafa dizisi Mustafa öldü mü?Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara dizisi devam edecek mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde izleyicileri şaşırtan sahneler meydana geldi. Dizinin son bölümünden sonra izleyiciler Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa öldü mü, Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı sorularına yanıt aramaya başladı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 01:24
Maria ile Mustafa dizisi Mustafa öldü mü?Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara dizisi devam edecek mi?
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Geçtiğimiz haftalarda ekran serüvenine başlayan ve çekimleri Nevşehir’de gerçekleştirilen Maria ile Mustafa dizisinde izleyicileri şoke eden bir sahne yaşandı. Maria’nın Mustafa’nın ölüm haberini alması izleyenleri şaşkına çevirdi.

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa öldü mü?


Maria, Melek’in babasının Candemirlerden olduğunu öğrenir ve sonrasında Gonca büyük bir plan yapar. Bu sırada Haşmet ve Galip de Candemir ailesinden intikam almak için hamle yapmaya hazırlanır. Kudret’in bu hamleye vereceği karşılık ise iki aile arasındaki düşmanlığı perçinleyecektir. Zeyno’nun Rüzgar ve Nisan ile gittiği partide yaşananlar içinden çıkmaz bir hale dönüşürken, Nihat ve Nadire’nin olaya dahil olması olayları bambaşka bir noktaya getirir.

Hilmi Cem İntepe Maria ile Mustafa’dan ayrılıyor mu?

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe’nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizide Maria’nın Mustafa’nın ölüm haberini alması bu iddiaları güçlendirdi. Ancak Mustafa’nın dizinin ana karakteri olması nedeniyle diziden ayrılması şimdilik beklenmiyor.



Son Güncelleme: 19.10.2020 01:24
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Anahtar Kelimeler:
Maria Ile MustafaHilmi Cem IntepeShow Tv
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