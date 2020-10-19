Maria ile Mustafa dizisi Mustafa öldü mü? Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara dizisi devam edecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda ekran serüvenine başlayan ve çekimleri Nevşehir’de gerçekleştirilen Maria ile Mustafa dizisinde izleyicileri şoke eden bir sahne yaşandı. Maria’nın Mustafa’nın ölüm haberini alması izleyenleri şaşkına çevirdi.
Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa öldü mü?
Hilmi Cem İntepe Maria ile Mustafa’dan ayrılıyor mu?
Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe’nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizide Maria’nın Mustafa’nın ölüm haberini alması bu iddiaları güçlendirdi. Ancak Mustafa’nın dizinin ana karakteri olması nedeniyle diziden ayrılması şimdilik beklenmiyor.
Son Güncelleme: 19.10.2020 02:38