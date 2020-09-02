Maria İle Mustafa Dizisi İclal karakterini kim canlandıracak? Özlem Ulukan kimdir?

ATV ekranlarında başlamaya hazırlanan yeni dizi Maria ile Mustafa’nın kadrosuna yeni isimler dahil olmaya deva ediyor. Dizide rol alacak isimlere son olarak Özlem Ulukan eklendi.

Maria ile Mustafa dizisi İclal kimdir?

Maria ile Mustafa dizisine son olarak Özlem Ulukan eklendi. Dizide İclal karakterinin canlandıracak olan Ulukan, birçok yapımda boy gösterdi. 1985 Adana doğumlu olan güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi’nde Fransız Dili eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

Oyunculuk yapmak isteyen başarılı oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı eğitimler neticesinde oyunculuk hayatına başladı. İlk olarak Sardunya Sokağı adlı dizide boy gösteren Ulukan, sonrasında birçok dizi de kendisine yer buldu.

Maria ile Mustafa dizisi İclal nasıl bir karakter?

Jessica May ve Hilmicem İntepe’nin başrollerini paylaştığı dizide Özlem Ulukan da yer alacak. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin Eylül ayından itibaren izleyici ile buluşması bekleniyor. Dizideki İclal karakterine Özlem Ulukan hayat verecek. Ürgüp'te çekilen dizide rol alacak olan Ulukaya, yeni dizi ile birlikte ekranlara tekrar dönmüş olacak.

Özlem Ulukan’ın daha önce yer aldığı diziler