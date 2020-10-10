Maria İle Mustafa dizisi final mi yapacak?

Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte yeni diziler ekranlara gelmeye başladı. Ekranların yeni dizilerinden biri olan Maria İle Mustafa’nın ilk bölümleri beklenen performansı sergileyemedi. Maria İle Mustafa dizisi böyle giderse yayından kaldırılabilir. İzleyiciler Maria İle Mustafa dizisinin ne zaman final yapacağını merak ediyor.

Pazar akşamları ekranlara gelen Maria İle Mustafa dizisi maalesef Savaşçı gibi bir diziyle yarışmak zorunda kaldı. Maria İle Mustafa dizisinin başrollerinde Jessica Mayıs, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent gibi usta oyuncuların yer alması, Savaşçı dizisiyle rekabet etmeye yetmeyecek gibi görünüyor.

Maria İle Mustafa Finali Ne Zaman?

Sezona 3.95 gibi kötü bir reytingle başlayan Maria İle Mustafa, sosyal medya üzerinden de çok fazla gündeme gelmedi. Dolayısıyla pek beğenilmedi. Biz dizinin bu düşük reyting oranlarıyla devam edeceğini düşünüyoruz ama 5 bölüm beklemeden neyin ne olduğunu bilemeyiz.

Maria İle Mustafa dizisi ATV ile 10 bölümlük bir anlaşma imzaladı. Dizinin devam etmesi için reytinglerinin yükselmesi gerekiyor. Bize göre dizi pek uzun ömürlü olmayacak. Dizinin Nevşehir’de çekilmesi de oyuncular üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğundan dizinin erken bitmesi gerekebilir.

Maria İle Mustafa Kaç Bölüm Sürecek?

Dizinin yapımcıları diziyi 1 sezon sürecek şekilde planlamıştı. Herkes dizinin sevileceğini ve reytinglerin iyi olacağını tahmin ediyordu. Ancak bekleneni veremedi. Maria İle Mustafa dizisinin en fazla 10 bölüm süreceğini bekliyoruz. Sonrasında final yapacağını tahmin ediyoruz. Ancak final konusunda herhangi bir tarih verilmemektedir.

Dizide Jessica Mayıs ile Hilmi Cem İntepe’nin aralarındaki enerji izleyiciye de tesir etti ve izleyici bu ikiliyi çok beğendi. Oyunculukları da tam puan aldı. Ancak dizinin diğer dizilerle rekabet etmesi zor görünüyor.