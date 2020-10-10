Maria ile Mustafa dizisi final mi yapacak?

Maria ile Mustafa Neden Final Yapıyor? Neden Bitti? İşte Nedeni

NTC Medya'nın izleyicileriyle buluşturduğu Maria ve Mustafa dizisi davasında son karar verildi. Maria ve Mustafa dizisinin tarafları arasındaki yayın hakları sözleşmesi yenilenmeyecek ve sözleşme süresi dolduğunda Maria ile Mustafa final yaparak yayın hayatına son verecek.

Maria ile Mustafa Neden Final Yapıyor?

Maria ile Mustafa dizisi Pazar akşamı en etkili dizi olarak kabul ediliyor ve en az bir sezon sürmesi garantili olarak kabul ediliyordu ancak dizi beklenen reytingleri alamadığında dizinin akıbeti değişmek durumunda kaldı. Atv yönetimi dizinin 3. ve 5. bölümlerinin reytinglerini değerlendirdi ve dizinin geleceğinin olmadığı fikrine vardı.

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Maria ile Mustafa Neden Bitti

Pazar akşamı Arıza dizisinin ve Masterchef programının arkasında kalan Maria İle Mustafa dizisinin reyting oranları istenildiği gibi olmadı ve ATV yönetimine istediği payı getiremedi. Akıncı dizisini yayına sokacak olan ATV yönetimi Pazar günleri bu dizinin daha fazla reyting getireceğine inanıyor.

Maria ile Mustafa dizisi finallere bu kadar erken girebilecek bir dizi değil, öte yandan Akıncı dizisi hazır ve her iki dizinin de yapımcısının NTC Medya olması, Maria ve Mustafa'nın finale girmesini daha fazla etkili kılıyor. Dizinin bu kadar erken final yapmasının en büyük sebebi yapımcı kuruluşun hiç tepki göstermemesi oldu.

Hem Yönetmen Hem de Senaristler Maria ile Mustafa Dizisini Bıraktı

Birol Elginöz, Maria ve Mustafa dizisinin ilk 6 bölümünü yazdı. 7. bölümden başlayarak Aysun Erdoğan ve Seda Çakır Avunduk finale kadar Maria ve Mustafa'yı yazacak. Faruk Teber, Maria ve Mustafa dizilerini çekmeye başlamıştı 7. bölümde Bahadır İnce yönetecek.

Maria ile Mustafa Ne Zaman Final Yapacak?

Dizinin final tarihinin 25 Ekim 2020 olduğu düşünülmekte.