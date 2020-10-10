İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

Maria ile Mustafa dizisi final mi yapacak?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Maria ile Mustafa dizisi kaç bölüm daha devam edecek? kaçıncı bölümde final yapacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu! Reyting sonuçları yeterince geldi mi? Dizinin erken final yapma ihtimali var mı? Bu soruların cevabını merak edenler için haberimizde sizler için derledik.

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
Maria ile Mustafa dizisi final mi yapacak?
Takip Et:

Maria ile Mustafa Neden Final Yapıyor? Neden Bitti? İşte Nedeni

NTC Medya'nın izleyicileriyle buluşturduğu Maria ve Mustafa dizisi davasında son karar verildi. Maria ve Mustafa dizisinin tarafları arasındaki yayın hakları sözleşmesi yenilenmeyecek ve sözleşme süresi dolduğunda Maria ile Mustafa final yaparak yayın hayatına son verecek.

Maria ile Mustafa Neden Final Yapıyor?

Maria ile Mustafa dizisi Pazar akşamı en etkili dizi olarak kabul ediliyor ve en az bir sezon sürmesi garantili olarak kabul ediliyordu ancak dizi beklenen reytingleri alamadığında dizinin akıbeti değişmek durumunda kaldı. Atv yönetimi dizinin 3. ve 5. bölümlerinin reytinglerini değerlendirdi ve dizinin geleceğinin olmadığı fikrine vardı.

7


Pazar akşamı Arıza dizisinin ve Masterchef programının arkasında kalan Maria İle Mustafa dizisinin reyting oranları istenildiği gibi olmadı ve ATV yönetimine istediği payı getiremedi. Akıncı dizisini yayına sokacak olan ATV yönetimi Pazar günleri bu dizinin daha fazla reyting getireceğine inanıyor.

Maria ile Mustafa Neden Bitti

Maria ile Mustafa dizisi finallere bu kadar erken girebilecek bir dizi değil, öte yandan Akıncı dizisi hazır ve her iki dizinin de yapımcısının NTC Medya olması, Maria ve Mustafa'nın finale girmesini daha fazla etkili kılıyor. Dizinin bu kadar erken final yapmasının en büyük sebebi yapımcı kuruluşun hiç tepki göstermemesi oldu.

Hem Yönetmen Hem de Senaristler Maria ile Mustafa Dizisini Bıraktı

Birol Elginöz, Maria ve Mustafa dizisinin ilk 6 bölümünü yazdı. 7. bölümden başlayarak Aysun Erdoğan ve Seda Çakır Avunduk finale kadar Maria ve Mustafa'yı yazacak. Faruk Teber, Maria ve Mustafa dizilerini çekmeye başlamıştı 7. bölümde Bahadır İnce yönetecek.

Maria ile Mustafa Ne Zaman Final Yapacak?

Dizinin final tarihinin 25 Ekim 2020 olduğu düşünülmekte.



Son Güncelleme: 10.10.2020 08:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVMaria Ile MustafaFinalDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!

Popüler Haberler

Maria ile Mustafa dizisi final mi yapacak?
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2020
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kaçıncı sınıfta yatay geçiş yapılır? Yatay geçişte kaçıncı sınıftan başlarım?
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Yeni atanacak 20.000 öğretmen ne kadar maaş alacak?
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? İhbar tazminatı hesaplama örneği
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk yeni dizisi için geri sayım!
Köpeklerini gezdirenlere verilen cezalar ne olacak, iptal olacak mı?
Sefir'in kızı Elvan kimdir? Gerçek adı nedir? Hivda Zizan Alp hakkında bilgiler
Google Haritalar uygulamasında işyeri ekleme nasıl yapılır?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 10 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 10 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Ekim 2020 Cumartesi
Fox TV yeni dizisi Çocukluk dizi oyuncuları ve dizi konusu
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.