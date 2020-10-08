Maria ile Mustafa dizisi erken final yapar mı? Dizi devam eder mi?

Maria ile Mustafa dizisinin kaç bölüm sürüp ne zaman final yapacağı merak edilmeye başlandı. ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Maria ile Mustafa dizisinin ne kadar süreceği araştırılıyor.

Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?

ATV ekranlarında yayınlanacak Maria ile Mustafa dizisinde Kolombiya’dan Türkiye’ye göç eden Maria ile Ürgüp’ün aşk hikayesi anlatılacak. Konusu ve çekim yeriyle dikkatleri üzerine çekecek dizinin kaç bölüm yayınlanacağı da araştırılıyor.

Maria ile Mustafa ne zaman final yapacak?

TNC Medya yapımcılığında ekranlara taşınan Maria ile Mustafa dizisi 2020 / 2021 sezonun en iddialı yapımları arasında bulunuyor. Maria ile Mustafa dizisi ilk 10 bölümü çekildi ve dizi reytinglerine bakılarak karar verilecek. Dizinin reytinglerine bağlı olarak 20 – 30 bölüm çekilebilecek. Maria ile Mustafa dizisinin geleceği ilk 10 bölüm çekildikten sonra ortaya çıkacak.

Kapadokya’da çekilen Maria ile Mustafa dizisi Ürgüp ve Göreme ilçelerinde de çekilmektedir. Manzaralı ve peri bacalarıyla öne çıkan dizi ilk bölümlerinden sonra alınan reyting sonuçlarına bağlı olarak devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Maria ile Mustafa erken final yapar mı?

Maria ile Mustafa dizisi mevcut reytingleri sonrasında devam edip etmeyeceğini ortaya çıkaracak. Dizi çekim yerleri ile oyuncu kadrosu güçlü olmasına karşın Jessica Mayıs gibi kendisini ispatlayan kadın başrolün yanında Hilmicem İntepe bulunacak.