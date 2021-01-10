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Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin yeni gelişmeler, 10.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:39
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Maria ile Mustafa dizisine yeni dahil olan Canan Atalay’ın kim olduğu merak ediliyor. Dizide Canan Atalay Eda karakterine hayat verecek. Dizide Eda, Mustafa’nın eski aşkıdır. Maria’dan önce aşık olduğu kadın olan Eda ile Mustafa’nın aşkı bir kaza sebebi ile yolları ayrılmıştır.

Yıllar önce beraber kaza yapan Mustafa ve Eda kazada yaralanmış ve Eda hastaneye kaldırılmıştır. Galip tarafından Eda’nın öldüğüne inandırılan Mustafa yıllarca Eda’nın acısını çekmiş yıllar sonra Maria’ya aşık olabilmiştir. Diğer taraftan Galip’in de Eda’ya aşık olması işleri karmaşık hale getirmektedir.

Canan Atalay kimdir?

1990 yılında doğan Canan Atalay, Haliç Üniversitesi’nde konservatuvar okumuştur. Martı ve Şarkı, Maral ve Sevmekten Öldü Desinler yapımlarında rol alan Atalay, Maria ve Mustafa dizisinde Eda karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
EdaMariavemustafa
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