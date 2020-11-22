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Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 22.11.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

22 Kasım 2020 Pazar 19:41
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
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ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Dizide dikkat çeken isimlerden biri olan Eda karakterine kimin hayat verdiği merak edilenler arasında yer alıyor.

Maria İle Mustafa Eda Kimdir?

Maria ile Mustafa dizisindeki Eda karakteri, geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında Galip’in de yardımı ile hayata tutunabilmiştir. Mustafa’nın eskiden çok sevdiği kız olan Eda, bu olaydan sonra Mustafa’nın karşısına çıkacaktır. Eda ile Mustafa arasında nasıl bir diyalog oluşacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacaktır.


Maria ile Mustafa dizisindeki Eda karakterine Canan Atalay hayat vermektedir.

Canan Atalay Kimdir?

Canan Atalay 1990 senesinde doğmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Atalay 2010 senesinden bu zamana kadar pek çok tiyatro oyununda oynamış ve sonrasında ise dizi oyunculuğuna başlamıştır. Tiyatro alanında birçok başarısı bulunan Atalay’ın ilk dizi deneyimi ATV’de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisidir. Kendisinin kullanmakta olduğu İnstagram hesabı ise “@cananatalay_” olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Canan AtalayEdaMaria Ile MustafaATV
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