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Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 20.12.2020 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:41
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Dizide dikkat çeken isimlerden biri olan Eda karakterine kimin hayat verdiği merak edilenler arasında yer alıyor.

Maria İle Mustafa Eda Kimdir?

Maria ile Mustafa dizisindeki Eda karakteri, geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında Galip’in de yardımı ile hayata tutunabilmiştir. Mustafa’nın eskiden çok sevdiği kız olan Eda, bu olaydan sonra Mustafa’nın karşısına çıkacaktır. Eda ile Mustafa arasında nasıl bir diyalog oluşacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacaktır.

Maria ile Mustafa dizisindeki Eda karakterine Canan Atalay hayat vermektedir.

Canan Atalay Kimdir?

Canan Atalay 1990 senesinde doğmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Atalay 2010 senesinden bu zamana kadar pek çok tiyatro oyununda oynamış ve sonrasında ise dizi oyunculuğuna başlamıştır. Tiyatro alanında birçok başarısı bulunan Atalay’ın ilk dizi deneyimi ATV’de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisidir. Kendisinin kullanmakta olduğu İnstagram hesabı ise “@cananatalay_” olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Canan AtalayEdaMaria Ile MustafaATV
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