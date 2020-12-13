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Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 13 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

13 Aralık 2020 Pazar 19:41
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan Maria ile Mustafa dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Dizide dikkat çeken isimlerden biri olan Eda karakterine kimin hayat verdiği merak edilenler arasında yer alıyor.

Maria İle Mustafa Eda Kimdir?

Maria ile Mustafa dizisindeki Eda karakteri, geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında Galip’in de yardımı ile hayata tutunabilmiştir. Mustafa’nın eskiden çok sevdiği kız olan Eda, bu olaydan sonra Mustafa’nın karşısına çıkacaktır. Eda ile Mustafa arasında nasıl bir diyalog oluşacağı ise ilerleyen bölümlerde belli olacaktır.

Maria ile Mustafa dizisindeki Eda karakterine Canan Atalay hayat vermektedir.

Canan Atalay Kimdir?

Canan Atalay 1990 senesinde doğmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Atalay 2010 senesinden bu zamana kadar pek çok tiyatro oyununda oynamış ve sonrasında ise dizi oyunculuğuna başlamıştır. Tiyatro alanında birçok başarısı bulunan Atalay’ın ilk dizi deneyimi ATV’de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisidir. Kendisinin kullanmakta olduğu İnstagram hesabı ise “@cananatalay_” olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:41
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Canan AtalayEdaMaria Ile MustafaATV
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