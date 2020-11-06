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Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay hayatı

ATV ekranlarında yayınlanan Maria ve Mustafa dizisine yeni bir isim daha dahil oldu. Diziye yeni katılan isim Eda karakteri ile Canan Atalay oldu. Eda karakteri Mustafa'nın yıllar önce öldüğünü sandığı eski aşkı olacak.

06 Kasım 2020 Cuma 15:13
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay hayatı
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Maria ile Mustafa dizisine yeni dahil olan Canan Atalay’ın kim olduğu merak ediliyor. Dizide Canan Atalay Eda karakterine hayat verecek. Dizide Eda, Mustafa’nın eski aşkıdır. Maria’dan önce aşık olduğu kadın olan Eda ile Mustafa’nın aşkı bir kaza sebebi ile yolları ayrılmıştır.


Yıllar önce beraber kaza yapan Mustafa ve Eda kazada yaralanmış ve Eda hastaneye kaldırılmıştır. Galip tarafından Eda’nın öldüğüne inandırılan Mustafa yıllarca Eda’nın acısını çekmiş yıllar sonra Maria’ya aşık olabilmiştir. Diğer taraftan Galip’in de Eda’ya aşık olması işleri karmaşık hale getirmektedir.

Canan Atalay kimdir?

1990 yılında doğan Canan Atalay, Haliç Üniversitesi’nde konservatuvar okumuştur. Martı ve Şarkı, Maral ve Sevmekten Öldü Desinler yapımlarında rol alan Atalay, Maria ve Mustafa dizisinde Eda karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:13
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Anahtar Kelimeler:
MariavemustafaEda
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