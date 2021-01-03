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Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yalazoğlu oynadığı diziler

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yalazoğlu oynadığı diziler haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 03.01.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:21
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yalazoğlu oynadığı diziler
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Maria ve Mustafa dizisinde Dicle'nin eşi Şahin'in sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Şahin, Çiçek denen bir kızla beraber olmuş ve bu kızdan bir de erkek çocuk babası olmuştur. Babası Kudret Kandemir'in istediği erkek torun isteğini karşılamayan Dicle bu konuda başarısız olunca eşi Şahin’de Çiçek'ten bir oğul istemiş, ancak daha sonraları Çiçek'e aşık olmuştur.

Maria İle Mustafa Çiçek Kimdir?

Maria ve Mustafa dizisinde Çiçek, Şahin'in sevgilisidir. Şahin’le gizli bir aşk yaşayan ve karısı olduğunu bilen Çiçek aslında iyi kalpli birisidir; O zamana kadar Şahin'e boşanması için baskı yapmamış, yirmili yaşlarında olan ve kendisine imam nikahı yapan Çiçek, Şahin tarafından aldatılmış; ancak Çiçek ve Şahin'in aşkını kimse bilmiyor. Nihayet Şahin her gece geç saatte eve gelmeye başlayınca Dicle, Şahin'in peşine düşer ve Şahin'in kendisini aldattığını öğrenir.

Ceren Yalazoğlu Karakoç Kimdir?

Ceren Yalazoğlu Karakoç, Beni Affet dizisinde canlandırdığı Kader karakteriyle ünlenmiş ve sevilmiştir. Beni Affet dizisinde 7 sezonda rol alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, 15 Şubat 1992 doğumlu olup Çanakkale Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesinde Sahne ve Görüntü Sanatında oyunculuk eğitimleri aldı. 28 yaşındaki Ceren Yalazoğlu Karakoç 167 cm uzunluğunda ve 56 kg’dır. Ceren Yalazoğlu ilk olarak Beni Unutma dizisinde rol aldı. Son olarak rol aldığı dizi ise Maria ile Mustafa idi. Ceren Yalazoğlu Karakoç, Ankara'da doğmuştur ve evlidir.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:21
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Maria Ile MustafaATV
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