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Maraşlının kızı Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler

ATV’nin ilgi ile izlenen dizisi Maraşlı’da, Maraşlı karakterinin kızı Zeliş seyirci tarafından merak ediliyor. Peki, Maraşlı’nın kızı Zeliş kim? Gerçek adı ne? Detaylar haberimizde.

21 Şubat 2021 Pazar 20:09
Maraşlının kızı Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021


Son Güncelleme: 21.02.2021 20:09
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MaraşlıZeliş
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