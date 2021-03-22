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Maraşlı Zeliş kimdir, neden konuşmuyor?

Son zamanların en iyi dizilerinden biri haline gelen Atv'nin yayınladığı Maraşlı dizisi reytingleri alt üst ediyor. Pazartesi akşamlarının yeni yıldızı olan dizi her geçen gün heyecanlı bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Maraşlı'nın kızı Zeliş neden konuşmuyor? Haberde detayını bulabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:12
Maraşlı Zeliş kimdir, neden konuşmuyor?
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Atv ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, her hafta heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi sosyal medyada da gündem konusu oluyor. 

Dizide Zeliş karakterini canlandıran oyuncun kim olduğu merak ediliyor. Sessizliğiyle tanınan küçük oyuncu, dizinin en sevilen oyuncusu oldu. 

2013 İstanbul doğumlu olan küçük oyuncunun asıl adı Bedriye Roza Çelik'tir. Dizi gereği bir olay sonrası suskunluğu tercih eden Zeliş, babasıyla konuşmamaktadır. Bir travma geçiren küçük kız için Maraşlı elinden geleni yapar. Kahramanmaraş'ta polis olarak çalışan Maraşlı, burada Firuze adında bir genç kadına aşık olur ve hikayeleri burada başlar. Dizinin senaryosu bu şekilde devam ediyor. 

Rojda Demirer, Alina Boz, Burak Deniz, Bedriye Roza Çelik, Melis İşiten, Serhat Kılıç gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi beğenilerek takip ediliyor. 



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:12
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıZelişKonuşamaması
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