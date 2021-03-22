Maraşlı Zeliş kimdir, neden konuşmuyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, her hafta heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi sosyal medyada da gündem konusu oluyor.

Dizidekarakterini canlandıran oyuncun kim olduğu merak ediliyor. Sessizliğiyle tanınan küçük oyuncu, dizinin en sevilen oyuncusu oldu.

2013 İstanbul doğumlu olan küçük oyuncunun asıl adı Bedriye Roza Çelik'tir. Dizi gereği bir olay sonrası suskunluğu tercih eden Zeliş, babasıyla konuşmamaktadır. Bir travma geçiren küçük kız için Maraşlı elinden geleni yapar. Kahramanmaraş'ta polis olarak çalışan Maraşlı, burada Firuze adında bir genç kadına aşık olur ve hikayeleri burada başlar. Dizinin senaryosu bu şekilde devam ediyor.

Rojda Demirer, Alina Boz, Burak Deniz, Bedriye Roza Çelik, Melis İşiten, Serhat Kılıç gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi beğenilerek takip ediliyor.