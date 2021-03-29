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Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler

Gündemi bir süredir meşgul eden Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 29.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

29 Mart 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021


Son Güncelleme: 29.03.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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