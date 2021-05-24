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Maraşlı Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik kimdir?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Maraşlı Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik kimdir? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 24 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik kimdir?
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021

Son Güncelleme: 24.05.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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