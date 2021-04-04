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Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin 5 Nisan Pazartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Maraşlı dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağı ise izleyenler tarafından merak edildi. Peki Maraşlı dizisi 5 Nisan Pazartesi günü neden yok? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Nisan 2021 Pazar 19:20
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
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ATV ekranlarının çok sevile Maraşlı dizisinin 5 Nisan Pazartesi günü yeni bölümünün yayınlanmayacak olmasının nedeni izleyenler tarafından merak edildi. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi aldığı yüksek reytingler ile yayın hayatına devam etmektedir. Pandemi nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanan Maraşlı dizisinde başrol oyuncusu Burak Deniz’in koronavirüse yakalanması sonucu sete 1 hafta ara verilmiştir. 5 Nisan Pazartesi günü yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Maraşlı dizisi Burak Deniz’in koronavirüse yakalanması ardından sete verilen 1 hafta ara sonucunda yayınlanmayacaktır. Maraşlı dizisinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi günü yayınlanacaktır. Burak Deniz koronavirüs hastalığını diğer set çalışanlarına bulaştırmamak adına sete 10 gün ara vermiştir. Deniz’in iyileşmesi artından Maraşlı dizisi çekimlerine kaldığı yerden devam edecektir. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıYeni BölümNeden Yok5 Nisan
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