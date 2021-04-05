Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’nin en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan Maraşlı dizisinden şok edici bir bilgi geldib ATV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Maraşlı, 11 Ocak 2021 tarihinde birinci bölümünü yayınladıktan sonra her Pazartesi akşamı seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Alina Boz ile Burak Demir’in yer aldığı dizinin bir sonraki bölümü olan 13. Bölümü 5 Nisan’da ekranlarda yer almayacak. Bu bilgi sonrasında diziyi sevenler Maraşlı bitti mi sorusuna cevap aramaya başladı.

Maraşlı 5 Nisan yeni bölüm neden yok? Dizi final mi yapıyor?

Konu ile ilgili ATV’nin yaptığı açıklama doğrultusunda 5 Nisan Pazartesi günü dizinin 13. Bölümünün yerine özel bir bölüm yayınlanacak. Bu yüzden 13. Bölüm ekranlara gelmeyecek.

Maraşlı dizisinin yapımcıları tarafından yapılan açıklamaya göre bu bir final değil. Bunun sebebi dizinin bitmesi değil, Koronavirüs nedeni ile çekimlerde yaşanan aksaklık. Yani dizi bir haftalık geçici bir ara verdi. 5 Nisan tarihinde yayınlanması beklenen yeni bölümün yerine eski bölümlerden oluşan bir özel bölüm seyirci ile buluşacak.

Maraşlı dizisi 13. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 13. Bölümü 1 haftalık ara sonrasında 12 Nisan Pazartesi günü tekrardan ekranlara gelecek.