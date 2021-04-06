Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, her hafta pazartesi günü diziseverler ile buluşmaya devam ediyor. Fakat kanalın yayın kışı programında dizinin yeni bölümünün yer almması seyircilerin dikkatini çekti. Peki Maraşlı'nın yeni bölümü neden yok? Maraşlı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Maraşlı yeni bölüm neden yok?

Maraşlı yeni bölüm ne zaman?

Sevilen dizi Maraşlı'nın bu akşam 20:00'de yeni bölümün yayınlanması beklenirken, yayın programında dizinin özel bölümünün ekrana geleceğinin bulunması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Burak Deniz'in korona virüs salgınan yakalanması sebebiyle dizi setine ara verildiği düşünülüyor.

Özel Kuvvetler'deki eski asker olan Maraşlı ile varlıklıklı bir ailenin adeta göz bebeği olan Mahur Türel'in yaşamını konu edinen dizinin yeni bölümü ile ilgili şimdilik bir fragman yayınlanmış değil. Bu hafta özel bölümü ile Atv'de yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünün ie 12 Nisan tarihinde seyircilerle buluşması bekleniyor.