İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle

Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 23:26
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle
Takip Et:

Maraşlı 19.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Maraşlı 19.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı Maraşlı 19.bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’de yayınlanacak.

Maraşlı 19.bölüm fragmanı

Maraşlı 19.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ATV ekranlarında olacak. Her Pazartesi günü 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Maraşlı 19.son bölüm ile ekranlara gelecek. Maraşlı 19.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Maraşlı bu hafta yayınlanacak mı, Maraşlı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Maraşlı Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

İstihbarattaki görevinden ayrılan Maraşlı, Mahur’a duyduklarının doğru olduğun söyler. Mahur ise bu durumun ardından adeta yıkılır. Maraşlı’nın kendisine yalan söylemesini kabul edemez. Maraşlı çaresiz kalır ve en sonunda Mahur’u alıp her şeyin başladığı yere götürür. Maraşlı yaşadıklarını anlatmaya başlar.

Savaş Aziz’den Necati’nin öz oğlu olduğun öğrenir. Aziz zamanında DNA testi yaptırdığını ve bunun yanlış olduğunu söyler. Necati’nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş çok büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş ve Necati buluşur.

Necati Savaş’tan öz babasının Aziz odluğunu öğrenir ve şoka uğrar. Aziz ve İlhan’ı kurtarmak için Maraşlı’dan yardım ister ve Maraşlı kabul eder. Maraşlı Savaş’ı evine gidip Aziz ve İlhan’ı almak isterken polis gelir. Maraşlı ne olduğunu anlamadan bir anda ellerini kelepçeli halde bulur.

Maraşlı yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı dizi oyuncuları kim?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.

   

Son Güncelleme: 18.05.2021 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Popüler Haberler

Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle
Kağıt Ev 6. bölüm fragman izle - Kağıt Ev 24 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı 21 Mayıs 2021 Cuma - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?
Survivor 2021 97. bölüm fragmanı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TV 8
Deprem sigortası zorunlu mudur? Zorunlu deprem sigortasını ev sahibi mi kiracı mı yaptırır?
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 38. yeni bölümde neler olacak?
Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileri? 2021
7307 nitelik kodu ve 7307 özel şartı nedir, ne demektir?
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Civelek nereli, yaşı kaç?
FOX TV Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kim bu akşam nasıl şampiyon olur? 2021 Şampiyonluk hesaplamaları
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
Resmi Gazete'de 19 Mayıs 2021 Çarşamba bugün hangi haberler var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Resmi Gazete atama kararları
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rent a car firmalarından araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar
Rüyada üzüm yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada üzüm yemek görmenin anlamı
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.