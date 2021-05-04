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Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 16. bölüm tek parça izle! ATV Maraşlı son bölüm

Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 16. bölüm tek parça izle! ATV Maraşlı son bölüm haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 4 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 02:39
Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 16. bölüm tek parça izle! ATV Maraşlı son bölüm
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı 3 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü çok beğenilmişti. Maraşlı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 26.yeni bölümüyle yayınlanacak. Maraşlı her hafta Pazartesi günü ful HD, kesintisiz olarak ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Maraşlı 16.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Maraşlı 16.bölüm özet

Mahur hiç bilmediği bir yerde uyanır ve karşısında Maraşlı vardır. İkiliyi Necati karşılar. Mahur için abisi artık onun kahramanıdır. Çünkü Necati ikisini de kurtarmıştır. Ancak Maraşlı Necati’nin bir işler çevirdiğinin farkındadır.

İlhan ise cezaevinde şişlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Aziz olanların şokuyla kendine gelemez. Hastanede çıkan bir tartışmada baba oğul kaçmayı başarır. Ancak Savaş dışarda ikisini beklemektedir.

Savaş ve Necati’nin arasındaki gerilim devam eder, Maraşlı ve Mahur’u kurtarma nedenini anlamayan Savaş, bir planı olduğunu söyler.

Maraşlı son bölümde ne oldu?

Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır. Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur.

Maraşlı dizi konusu nedir?

Eski bir özel kuvvet askeri olan Maraşlı kendine bir sahaf dükkanı açar. Hasta kızı ile ilgilenip, kitap satarak yaşamını sürdüren Maraşlı’nın dükkanına gelen Mahur adındaki kız Maraşlı’nın sakin hayatını tamamen değiştirecektir.

Mahur başında sahaftan çıktıktan sonra belaya sokar ve Maraşlı onu kurtarır. Bu dakikadan itibaren ikili bir şekilde karşı karşıya gelir ve zaman içerisinde büyük bir bağ ile birbirlerine aşık olur.

Maraşlı nerede çekiliyor?

Maraşlı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmektedir. İstanbul Galata Kulesi ile Beyazıt gibi yerlerinde çekimler ağırlıklı olarak devam etmektedir.

Maraşlı oyuncuları

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide bu ikiliye Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi başarılı isimler eşlik etmektedir.





Son Güncelleme: 04.05.2021 02:39
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ATVMaraşlı
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