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Maraşlı Şirin Hanım Kimdir? Zeliş’in Bakıcısı (Nihal Dinçel Biyografisi)

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı ‘Maraşlı’ dizisinde Zeliş’in bakıcısı olarak oynayan Şirin Hanım dizide merak edilen isimler arasında yer alıyor. Maraşlı dizisinde Şirin karakterini canlandıran kim? Nihal Dinçel hayatı

28 Şubat 2021 Pazar 16:45
Maraşlı Şirin Hanım Kimdir? Zeliş’in Bakıcısı (Nihal Dinçel Biyografisi)
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Atv ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan ve kısa sürede oldukça fazla izleyici kitlesine sahip olan ‘Maraşlı’ pazartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerinde başarılı isimlerin yer aldığı dizide Burak Deniz ve Alina Boz oynuyor.

Zeliş’in bakıcısı olarak rol alan Şirin Hanım dikkat çeken bir diğer oyuncular arasında. Peki Maraşlı dizisinde Şirin Hanım kim?

Nihal Dinçel kimdir?

1965 Ankara doğumlu oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Nihal Tercan adı ile de karşımıza çıkan oyuncu birçok dizi ve filmde yer almıştır. Son olarak Maraşlı dizisinde Şirin Hanım’ı canlandırmaktadır.

Nihal Dinçel dizi ve filmleri

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi – 2010

Bizim Evin Halleri – 2012

Yüz Yüze – 2017

Alija – 2017

Geniş Aile: Komşu Kızı (Nebil Anne)

Maraşlı (Şirin Teyze) – 2021



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıATVşirin HanımNihal Dinçel
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