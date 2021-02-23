Maraşlı Savaş’ın hastalığı nedir? Savaş neden güneşe çıkamıyor?

Maraşlı dizisindeki Savaş’ın hastalığı merak ediliyor. Savaş 40 yaşlarında, karizmatik,yüksek zevkleri olan,zeki ve ilgi çekici bir karaktere sahiptir. Puro ve şaraba olan düşkünlüğü ise zevkine düşkün olmasından kaynaklanmaktadır. Her zaman siyah kıyafetler tercih eden Savaş, EPP hastasıdır. Dizide başarılı bir oyunculuk sergileyen oyuncu, Savaş karakterinin hangi hastalığa sahip olduğunu izleyici bir hayli merak etmekteydi. EPP hastalığı bulunan Savaş, dışarı çıkamamakta ve güneşli havalardan rahatsız olmaktadır.

EPP nedir?

Xeroderma Pigmentosum hastalığı, kan metabolizmasını kontrol eden enzimlerin eksikliğine veya bozukluğuna dayalı bir hastalık türüdür. Bu hastalığa sahip olan kişiler, güneş ışığına karşı korunmak durumundadırlar. Güneş ışığına maruz kalan kişilerin ciltlerinde yanıklar ve kızarıklıklar meydana geliyor. Yüzleri güneş görmedikleri için soluk ve anemik görülmektedir.