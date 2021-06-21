Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler

ATV ekranlarının yeni dizisi Maraşlı’nın son bölümünde Sami karakteri dikkat çekti. Dizinin sevenleri Sami karakterini araştırmaya başladı.

Maraşlı Sami kimdir?

Mertcan Ertürk kimdir?

Dizide Burak Deniz’in canlandırdığı Maraşlı karakterinin düşmanlarından biri olan Sami karakteri son bölüme damgasını vurdu. Sami Maraşlı’nın en büyük düşmanı Savaş’ın ortağı olan Acar’ın oğludur. Dizide Sami karakterine ise oyuncuhayat veriyor.

1991 yılında dünyaya gelen Mertcan Ertürk ilk kez Eski Sevgili filmiyle kamera karşısına geçmiştir. Son olarak Maraşlı dizisinde Sami karakterine hayat veren Mertcan Ertürk daha önce Çarpışma dizisinde yer almıştı. Mertcan Ertürk kariyerinde Behzat Ç, Yolunda A.Ş, Şeker Hoca gibi yapımlarda yer almıştır.