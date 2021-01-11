Maraşlı Sahaf dükkanı nerededir? Maraşlının dükkanı nerde?

Maraşlı karakteri dizi de özel kuvvetlerden ayrılan bir askeri oynamaktadır. Özel kuvvetlerden ayrılan Maraşlı, sahaf dükkanı açıp, burada yaşamını sürdürmektedir. Adaletli ve cesur olan Maraşlı, kızının vurulmasıyla hayatının dönüm noktasını yaşamıştır. Maraşlının tek derdi ise kızını hayata tekrardan döndürmektir. Maraşlı, kızının vurulmasını unutmamaktadır. Maraşlının işlettiği sahaf dükkanına bir gün Mahur Türel girer ve bir olaya karışır.
Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır ve bu olayla birlikte birbirlerinin hayatına dahil olurlar. Maraşlının işlettiği sahaf dükkanı ise, şimdiden insanların ilgisini çekmeye başladı.
Dizinin fragmanı ise izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dizi hakkında yapılan yorumlar ise olumlu oldu. Dizinin bazı bölümleri se Kahramanmaraş’ta çekildi.