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Maraşlı Sahaf dükkanı nerededir? Maraşlının dükkanı nerde?

ATV kanalında yayınlanması beklenen Maraşlı dizisinin çekim yerlerinden biri olan sahaf dükkanı, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Peki, Maraşlı dizisindeki sahaf dükkanı nerededir. Haberin detaylarında.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:53
Maraşlı Sahaf dükkanı nerededir? Maraşlının dükkanı nerde?
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Maraşlı karakteri dizi de özel kuvvetlerden ayrılan bir askeri oynamaktadır. Özel kuvvetlerden ayrılan Maraşlı, sahaf dükkanı açıp, burada yaşamını sürdürmektedir. Adaletli ve cesur olan Maraşlı, kızının vurulmasıyla hayatının dönüm noktasını yaşamıştır. Maraşlının tek derdi ise kızını hayata tekrardan döndürmektir. Maraşlı, kızının vurulmasını unutmamaktadır. Maraşlının işlettiği sahaf dükkanına bir gün Mahur Türel girer ve bir olaya karışır.

Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır ve bu olayla birlikte birbirlerinin hayatına dahil olurlar. Maraşlının işlettiği sahaf dükkanı ise, şimdiden insanların ilgisini çekmeye başladı.

Sahaf dükkanı, İstanbul Beyoğlu ilçesi ve Galata semtinde yer almaktadır. Ancak dizi sahaflar çarşısında çekildi.  Sahafta çekilen sahneler, dizinin ilk bölümlerinde çok fazla yer alacak. İlerleyen bölümlerde ise sahaf sahnelerini izleyici çok fazla görmeyecek. Covid-19 salgınından dolayı dizi çekimlerine seyirci izni yasaklandı.

Dizinin fragmanı ise izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dizi hakkında yapılan yorumlar ise olumlu oldu.  Dizinin bazı bölümleri se Kahramanmaraş’ta çekildi.  

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
ATVKanalDiziMaraşlıFragmanSahafBeyoğlu
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