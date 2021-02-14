Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?

Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında yeni yayın hayatın başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümünde hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Oğuz karakterini canlandıran çocuk oyuncu Mert Ateş izleyicilerin dizide merak ettiği isimlerden oldu.

Maraşlı dizisi Oğuz kimdir?

Oğuz karakteri Maraşlı dizisinde Aziz Türel’in tek torunudur. İlhan ve Dilşad’ın oğlu olan Oğuz’a çok önem veren Aziz onun en iyi eğitimleri alması için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Aziz’in düşmanlarında dolayı sürekli olarak korunan ve rahat yaşayamayan Oğuz’un ailesinde tek iyi anlaştığı teyzesi Mahur’dur.

Mert Ateş kimdir?

2010 senesinde İstanbul’da doğan çocuk oyuncu Mert Ateş altıncı sınıf öğrencisidir. Ateş, ilk oyunculuk deneyimini Yaralı Kuşlar dizisinde rol alarak yaşamıştır. Bunların ardında reklam ve sinema filminde rol alan oyuncu günümüzde Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini oynamaktadır.