İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?

ATV ekranlarında 11 Ocak 2021 tarihinde başlayan yeni dizi Maraşlı ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. İlk bölümüyle beğeni toplayan dizide Oğuz karakterini canlandıran çocuk oyuncu Mert Ateş dikkatleri üzerine çekti. Mert Ateş hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 21:45
Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında yeni yayın hayatın başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümünde hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Oğuz karakterini canlandıran çocuk oyuncu Mert Ateş izleyicilerin dizide merak ettiği isimlerden oldu.

Maraşlı dizisi Oğuz kimdir?

Oğuz karakteri Maraşlı dizisinde Aziz Türel’in tek torunudur. İlhan ve Dilşad’ın oğlu olan Oğuz’a çok önem veren Aziz onun en iyi eğitimleri alması için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Aziz’in düşmanlarında dolayı sürekli olarak korunan ve rahat yaşayamayan Oğuz’un ailesinde tek iyi anlaştığı teyzesi Mahur’dur.

Mert Ateş kimdir?

2010 senesinde İstanbul’da doğan çocuk oyuncu Mert Ateş altıncı sınıf öğrencisidir. Ateş, ilk oyunculuk deneyimini Yaralı Kuşlar dizisinde rol alarak yaşamıştır. Bunların ardında reklam ve sinema filminde rol alan oyuncu günümüzde Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini oynamaktadır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mert AteşMaraşlıOğuzATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
2021 yılı için Pasaport, MTV, Harç ücretleri ve trafik cezalarına zam yapıldı!
Survivor 2020 Barış Yasin kavgasının sebebi ne, kavgaya kim sebep oldu, kim diskalifiye olabilir?
Malulen emekli olma şartları nelerdir? Malulen emekli nasıl olunur?
Oruç tutmanın vücuda faydaları nelerdir? Oruç vücut için faydalı mıdır?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece yaşı ve oynadığı diziler
İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi inceleme ve kullanıcı yorumları
Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.