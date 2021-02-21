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Maraşlı Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler

Yapımcılığını Tims&B Productions’un yaptığı ve Pazartesi günleri Atv’de yayınlanan Maraşlı dizisinde konak görevlisi rolünde ki Nuran seyirci tarafından merak ediliyor. Maraşlı dizisi Nuran kim, gerçek adı ne, hangi dizilerde oynadı? Cevabı haberimizde.

21 Şubat 2021 Pazar 23:22
Maraşlı Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler
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Maraşlı dizisinde Nuran karakteri, konakta mutfaktan sorumlu olan çalışandır. Yıllarca Mahur ve ailesinin oturduğu konakta çalışmış olan Sadık karakterinin eşi olan Nuran, Behiye karakterinin de annesidir.

Nuran, Necati karakterinin anlattıklarını dikkatle dinleyerek anlamaya çalışan birisidir. Necati’nin anlattığı olaylardan etkilenen Nuran, kızı Behiye gibi temiz kalpli değil. Necati, Behiye’ye Sadık ile Nuran gibi birinin kızısın ama kalbin temiz deyip aslında onların hatalı kişiliklerini anlatmayı istemektedir. Nuran, Necati karakterinin de söylediği gibi çok da iyi kalpli değil ve eşi Sadık’ın yanlışlarını görmesine rağmen bunları kimseye çaktırmaz.

 

Maraşlı dizisi Nuran’ın gerçek adı ve rol aldığı diziler

Meslek hayatına Av Mevsimi isimli film ile başlayan Nesrin Yılmaz şu anlarda Maraşlı isimli dizide Nuran rolü ile ekranlara geliyor. Oyuncunun rol aldığı diğer diziler ise şunlardır;

Av Mevsimi (Yasemin) – 2010

Aşk ve Ceza – 2010 / 2011

Eski Hikaye (Zekiye) – 2013

Dayan Yüreğim – 2017

Kuluçka (Besime) – 2017

Adı: Zehra – 2018

Bizim Hikaye – 2019

Maraşlı (Nuran) – 2021



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:22
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