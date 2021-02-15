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Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi çekim yeri

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi çekim yeri haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 15 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi çekim yeri
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ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Maraşlı merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizi izleyenleri Maraşlı dizisinin nerde çekildiğini araştırmaya başladı.

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi isimlerin olduğu Maraşlı dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri merak edilen bir dizidir. Dizinin adı Maraşlı olsa da dizinin çekimleri tamamı ile İstanbul’da yapılıyor.

Dizide Maraşlı karakterini Burak Deniz canlandırırken Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Özel kuvvetlerde görevli bir astsubay başçavuşun yaşadığı olaylar sonrasında hayatı bir günde değişerek ordudan ayrılıyor. Sahaf dükkanının karşısına dükkan açan Maraşlı ile karşılaşan Mahur’un hayatı ise Maraşlı ile değişiyor.

Maraşlı dizisi İstanbul’un hangi ilçesinde çekiliyor?

İstanbul’un pek çok mahallesinde yapılan çekimlerde Galata Kulesi dikkat çekiyor. Maraşlı ordudan ayrıldıktan sonra açtığı Sahaf dükkanının nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:50
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