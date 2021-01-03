Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Burak Deniz ve Alina Boz’un başrol oyuncusu olduğu Maraşlı dizisi merak edilmeye devam ediyor. Fragmanı yayınlanan yapım sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Dizi ile ilgili oyuncular araştırılırken aynı zamanda dizinin konusu ve yayın tarihi de araştırılmaya devam ediyor.

Maraşlı ne zaman başlayacak?

Fragman sonrasında yayın tarihi belirlenen Maraşlı dizisi 11 Ocak 2021 Pazartesi 20.00’da ATV ekranlarında başlayacak.

Maraşlı oyuncuları kimlerdir?

Maraşlı dizisi konusu nedir?

Dizinin başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz olarak açıklanırken aynı zamanda, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar görev alıyor.

Kızı Zeliş vurulduktan sonra askerlikten istifa eden ve sahaf dükkanı açan Maraşlı gözü pek, cesur ve korkusuz bir erkektir. Hayatının değişmesini sağlayacak olan Mahur’un sahafa dalması ile hayatları birleşen ve değişen ikilinin aşkları ve başlarına gelenler anlatılacaktır.

Evini geçindirmek için askerlikten ayrılarak sahaf dükkanı açan Maraşlı’nın hayatı kızı Zeliş vurulduktan sonra değişmiştir. Hayatında ki tek amacı vurulan kızı Zeliş’in sağlığına kavuşması ve yaşadığı acıları unutturmak olan Maraşlı’nın dükkanına dalan Mahur’u kurtarması sonrasında hayatı değişecektir.