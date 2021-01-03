İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olacak Maraşlı merak ediliyor. Pek çok kişi, Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularını araştırıyor.

03 Ocak 2021 Pazar 18:23
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Takip Et:

Burak Deniz ve Alina Boz’un başrol oyuncusu olduğu Maraşlı dizisi merak edilmeye devam ediyor. Fragmanı yayınlanan yapım sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Dizi ile ilgili oyuncular araştırılırken aynı zamanda dizinin konusu ve yayın tarihi de araştırılmaya devam ediyor.

Maraşlı ne zaman başlayacak?

Fragman sonrasında yayın tarihi belirlenen Maraşlı dizisi 11 Ocak 2021 Pazartesi 20.00’da ATV ekranlarında başlayacak.

Maraşlı oyuncuları kimlerdir?

Dizinin başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz olarak açıklanırken aynı zamanda, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar görev alıyor.

Maraşlı dizisi konusu nedir?

Kızı Zeliş vurulduktan sonra askerlikten istifa eden ve sahaf dükkanı açan Maraşlı gözü pek, cesur ve korkusuz bir erkektir. Hayatının değişmesini sağlayacak olan Mahur’un sahafa dalması ile hayatları birleşen ve değişen ikilinin aşkları ve başlarına gelenler anlatılacaktır.

Evini geçindirmek için askerlikten ayrılarak sahaf dükkanı açan Maraşlı’nın hayatı kızı Zeliş vurulduktan sonra değişmiştir. Hayatında ki tek amacı vurulan kızı Zeliş’in sağlığına kavuşması ve yaşadığı acıları unutturmak olan Maraşlı’nın dükkanına dalan Mahur’u kurtarması sonrasında hayatı değişecektir.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaraşlıATVKonusuOyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu!
Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu!

Popüler Haberler

Rüyada ikiz bebek ne demektir? Doğum veya ikiz bebek rüyasının tabiri ve anlamı
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tara Mcmillan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?
Engelli maaşı için gerekli evraklar ve engelli maaşı kriterleri 2021
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 03-01-2021
Devlet tarım ve hayvancılık için destek kredileri nelerdir? TKDK 2021 destek şartları
2021 kira yardımı nasıl alınır, başvuru için şartlar neler? e-Devlet 960 TL kira yardımı başvurusu
ATV Kimse Bilmez Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Yayın Tarihi Belli Oldu!
Ramo dizisi Kaman projesi nedir?
Yasak Elma yeni bölüm yayınlanacak mı?
Yağmur duası ve yağmur yağması için okunacak dualar
2020 yeni Nissan Micra'nın Türkiye satış fiyatı belli oldu
YÖK Diploma Sorgulama Sistemi giriş ve diploma sorgulama işlemleri
2021 Ocak 3. faz 1000 lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı! e- Devlet 1000 TL yardım başvurusu
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Ocak 2021
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.