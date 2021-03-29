İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı, boyu, sevgilisi

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı, boyu, sevgilisi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 29 Mart 2021 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı, boyu, sevgilisi
Takip Et:

ATV ekranlarında ekran macerasına bu akşam başlayan Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça merak edildi. İlk bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Dizide özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı’nın, ülkenin öde gelen iş adamlarından biri olan Aziz Türel’in kızı Mahur’u kurtarması ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Maraşlı dizisinde Maraşlı kimdir?

Maraşlı, 34 yaşında eski bordo bereli bir askerdir. Kızı Zeliş’in bir saldırı sonucu yaralanmasıyla kendini kızının bakımına adar. Bir sahaf açarak eski hayatına veda eden Maraşlı’nın hayatı bir olay sonucu tamamen değişecektir.

Burak Deniz kimdir?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Kolej Günlüğü’ adlı dizi ile başlamıştır.

2012 yılında ‘Sultan’ dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Şhain Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte rol almıştır. 2013 yılında yayınlanan ‘Kaçak’ dizisinde yer almış ve adını bu diziyle duyurmuştur. 2015 yılında ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinde ünlü isimlerle birlikte çalışan Deniz, 2016 yılında ise ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisiyle kamera karşısına geçti.

Büşra Develi ile uzun süre ilişki yaşayan Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile sevgilidir.



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanBüşra DeveliMaraşlıBurak Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisinde Necati karakterine Serhat Kılıç hayat veriyor
Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı, boyu, sevgilisi
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm yayınlanacak? TRT Uyanış: Büyük Selçuklu final tarihi
Yasak Elma dizisi Sıtkı karakterini kim canlandırıyor? Mehmet Pamukçu kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri kimdir?
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis İşiten kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisinde Ecem karakterine Gizem Kala hayat veriyor
Çukur dizisinin Cennet'i Aylin Engör'ün hayat hikayesi!
ATV yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı çekim mekanları belli oldu
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
İnstagram 5xx server error hatası çözümü
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor'un yer aldığı diziler
Survivor 2021 55. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Perşembe
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan'ın hayatı!
Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi!
Çukur dizisi İskender kimdir? Eser Karabil'in hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir, nereli yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.