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Maraşlı Mahur ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Alina Boz Maraşlı dizisinden ayrılıyor mu?

Alina Boz'un yeni proje ile isimin anılmasından sonra Mahur karakterinin Maraşlı dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Maraşlı Mahur karakteri ölecek mi, Alina Boz diziden ayrılacak mı? İşte Maraşlı dizisi Mahur karakterinin ayrılık haberi ile ilgili en doğru ayrıntılar haberimizde....

15 Mart 2021 Pazartesi 20:22
Maraşlı Mahur ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Alina Boz Maraşlı dizisinden ayrılıyor mu?
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Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Maraşlı'da inanılmaz olay! Alina Boz ve Burak Deniz başrollerinde dizide Mahur ölecek mi? Mahur karakteri Maraşlı dizisine veda mı edecek? İşte Maraşlı dizisinin çok konuşulacağı Mahur karakterine ait detaylar...

Maraşlı Mahur diziye veda mı edece?

Büyük bir hayran kitlesine sahip Maraşlı dizisinde Mahur vuruluyor! " Ölecem ben" diyerek Maraşlı kollarında Mahur diziye veda mı ediyor? Diziseverlerin meraklı izlediği Maraşlı dizisinde Mahur ölecek mi?

Alina Boz Maraşlı dizisinden ayrılacak mı?

A101 dizisi ile Netflix'de büyük ilgi çeken Alina Boz, A102 setinin de tamamlandığı biliniyor. Alınan bilgilere göre A102 çekimleri tamamlanarak Netflix'e gelmesinin an meselesi olduğu konuşuluyor. Alina Boz ise yer aldığı Maraşlı dizisinde Mahur karakteri ile devam edeceği biliniyor!

Mahur diziden ayrılıyor mu?

Bu hafta Alina Boz ve Burak Deniz arasında aşk olduğu iddaları gündemde olmuş ve aynı kaynaklar tarafından Burak Deniz'in Didem Soydan ile paylaşmış olduğu aşk fotoğrafını doğrulamamıştı. Sosyla medya ve büyük intenet siteleri Maraşlı Mahur ayrlık haberleri ile ilgili gerçekleri yansıtmıyorlar.

Maraşlı Mahur hastanede!

Maraşlı dizisinde Mahur karakterinin ölüp ölmeyeceği merak edildi. Dizide Mahur karakteri ölmeyecek! Dizinin hastane sahneleri bugün çekiliyorve 22 Mart'ta Mraşlı yeni bölüm ile ekranlarda olacak.



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:22
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