İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Maraşlı İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler

Pazartesi günü basında geniş bir yer bulan Maraşlı İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Maraşlı İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Mart 8 Pazartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:49
Maraşlı İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler
Takip Et:

Maraşlı dizisi İlhan karakterinin kim olduğu merak edilmektedir. Cemil Büyükdöğerli’nin hayatı hakkında bilinmeyenler araştırılmıştır.

11 Ocak akşamı ekranlara ilk defa gelecek olan Maraşlı dizisi, ATV’ de yayınlanacaktır. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz’dur. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ilgi çekmektedir.

Dizide, Özel kuvvetlerden ayrılan eski asker Maraşlı’nın, önemli bir iş insanı olan Aziz Türel’in değerli kızı Mahur’u kurtarması ve ilişkilerinden bahsediliyor.

Maraşlı dizisi İlhan karakteri

İlhan, 41 yaşında ve Aziz’in en büyük oğludur. Mahur’un abisi ve şirketin yönetim kurulu başkanıdır. İşkolik bir insan olmakla birlikte gelişmiş bir ticari zekaya sahiptir. Şirketin büyümesinde büyük faydaları olmuştur. Hayatında sadece iş olduğu için karısı Dilşad’a ve oğluna gereken ilgiyi göstermez.

İlhan rolünü canlandıran oyuncu Cemil Büyükdöğerli’dir. 24 Aralık 1980 İstanbul doğumludur. Oyuncu ve sunucudur. Gazi Anadolu Lisesi 1999 mezunudur. Bilkent Üniversitesinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nde eğitim aldı. Bölüme devam ettiği zamanlarda Şahan Gökbakar ile tanıştı.

2005 senesinde Dikkat Şahan Çıkabilir projesinde Prof. Dr. Fahrettin Topak karakterini canlandırdı. Ardından Gen filminde rol üstlendi. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde Atakan karakterini canlandırdı. Önce Tamay Kılıç ardından Defne Joy ile Tv8’de Bir İş İçin Lazım yarışmasını sunmuştur. Birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.  



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IlhanMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?
Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
Masum 352. Bölüm bölüm fragmanı ve 9 Mart 2021 Salı özeti Kanal 7
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı
İlk Öpücük filminin konusu ve oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük film fragmanı

Popüler Haberler

Maraşlı İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler
Katılım bankasından 30.000 TL faizsiz kredi müjdesi
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Sonant kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Mert Yazıcıoğlu kimdir?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisinde Oğuz karakterine Mert Ateş hayat veriyor
Jet Sosyete Star Tv bölümleri ne zaman başlayacak?
Kim market 1-10 Eylül 2019 indirimli ürünler kataloğu
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi? Kuruluş Osman Ragıp Savaş diziden ayrılacak mı? Tarihte Osman Gazi nasıl öldü?
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
2019 AYT Sınavı ne zaman başlayacak? Saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek ? Adaylar AYT sınavından ne zaman çıkabilir?
Çukur İskender kimdir? Eser Karabil hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin İlteber Şelemzar Emiri Taner Turan'ın hayat hikayesi!
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir, gerçek tarihte var mıydı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.