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Maraşlı Hurdacı kimdir? Hakan Boyav hakkında bilgiler

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Hurdacı kimdir merak konusu oldu. Dizide Hurdacı karakterini canlandıran Hakan Boyav hakkındaki bilgileri okurlarımız için araştırdık.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:54
Maraşlı Hurdacı kimdir? Hakan Boyav hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisi sezona tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken, en ilginç karakterlerden biri de Hurdacı olarak öne çıkıyor. Dizide Hurdacı rolünü başarılı oyuncu Hakan Boyav canlandırıyor.

Hakan Boyav kimdir?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Boyav, profesyonel olarak karikatür ile ilgilenmektedir. Hakan Boyav, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kara karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamit dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Hakan Boyav’ın rol aldığı yapımlar

Asmalı Konak (2003)

Arapsaçı (2004)

Seher Vakti (2004)

Hırsız Polis (2005)

Fırtına (2006)

Dağlar Delisi (2007)

Duvar (2007)

Kalpsiz Adam (2008)

Gece Gündüz (2008)

Hanımın Çiftliği (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (2011)

Beyaz Karanfil (2014)

Kış Güneşi (2016)

Payitaht Abdülhamid (2017-2021)

Maraşlı (2021)

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı HurdacıHakan Boyav
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