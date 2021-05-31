Maraşlı Hurdacı kimdir? Hakan Boyav hakkında bilgiler

ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı dizisi sezona tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken, en ilginç karakterlerden biri de Hurdacı olarak öne çıkıyor. Dizide Hurdacı rolünü başarılı oyuncu Hakan Boyav canlandırıyor.

Hakan Boyav kimdir?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Boyav, profesyonel olarak karikatür ile ilgilenmektedir. Hakan Boyav, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kara karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamit dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Hakan Boyav’ın rol aldığı yapımlar

Asmalı Konak (2003)

Arapsaçı (2004)

Seher Vakti (2004)

Hırsız Polis (2005)

Fırtına (2006)

Dağlar Delisi (2007)

Duvar (2007)

Kalpsiz Adam (2008)

Gece Gündüz (2008)

Hanımın Çiftliği (2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (2011)

Beyaz Karanfil (2014)

Kış Güneşi (2016)

Payitaht Abdülhamid (2017-2021)

Maraşlı (2021)