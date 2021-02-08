İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 08.02.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Takip Et:

Maraşlı dizisini bekleyen izleyiciler için beklenen gün geldi çattı. Şimdiden büyük bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş olan dizinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor. Yayınlanan fragmanından sonra dizi gündeme geldi.

 

 

Maraşlı dizisi neyi anlatacak?

Maraşlı karakteri önceden Özel Kuvvetler’de görev almış bir askerdir. Kendisi askerlik hayatını bıraktıktan sonra bir sahaf dükkanı işletmeye başlar ve hayatının devamını sessiz sakin bir şekilde sürdürmek ister. Maraşlı, korkusuz, kendinden emin ve adaleti kendi kesmeye çalışan biridir. Maraşlı’nın hayatını değiştiren olay ise, küçük kızı Zeliş’in kurşun ile vurulduğu zamandır. Kendisinin tek amacı kızını tekrar yaşatmaktır. Kendisi evladının başına gelen bu olayı bir türlü unutamaz. Sahaf dükkanındaki normal yaşantısına devam ederken dükkana Mahur Türel girer. Mahur Türel çok güzel bir kadındır ve o gün hiç istemediği hâlde bir belaya karışmıştır. Maraşlı Mahrur karakterini korur ve böylelikle ikilinin macerası başlar.

 

 

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin başrollerinde Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahrur) bulunuyor. Onlara eşlik edecek oyuncular ise; Kerem Atabeyoğlu, Türkü Su Demirel, Bedriye Rosa Çelik, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Neslihan Acar, Cihan Yenici, Melis İşiten, Sinem Akyol ve Saygın Sosyal bulunuyor.

 

 

Maraşlı dizisi uyarlama mı? Dizi nerede çekilmekte?

ATV’nin en yeni dizisi Maraşlı, herhangi bir yurt dışı dizi veya filminden etkilenmemiştir. Yani bir uyarlama değildir. Dizinin çekildiği yerler ise tanıtım filminde görüldüğü gibi İstanbul’dur. 

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maraşlı Dizisi FacebookMaraşlı Dizisi TwitterMaraşlı Dizisi InstagramMaraşlı ATVMaraşlı Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı ve oynadığı diziler
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
Yasak Elma dizisi Sıtkı (Mehmet Pamukçu) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi
Sefirin Kızı Bora Kimdir? Gerçek adı nedir? Ferit Aktuğ hakkında bilgiler
Kuruluş Osman 13 Ocak Çarşamba yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kimler? ÇGHB 2 Yeni gelen oyuncular
Holter cihazı nedir? Holter ne demektir? Tansiyon ve Ritim Holter cihazı neden kullanılır?
İşten çıkarılan işçilerin tazminat alma yolları
Anne sütünü arttıran besinler nelerdir? Emziren anneler hangi meyveleri yemeli, nasıl beslenmeli?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri kimdir?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çukur dizisine katılan Baki Davrak kimdir? Ögeday karakteri kimdir?
Çukur Cennet kimdir? Aylin Engör gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.