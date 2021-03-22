İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 22.03.2021 tarihli haberimizi okuyun.

22 Mart 2021 Pazartesi 21:30
Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Takip Et:

ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İzleyicinin büyük heyecanla beklediği dizinin birinci bölümü akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise ilk bölümüm hemen ardından saat 22:30’ya yeniden izleyici ile buluşacak. ATV yeni başlayan dizilerinde tekrar konusuna önem veriyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda 12 defa yayınlandı. Aynı şekilde Maraşlı dizisinin de ilk bölümü tekrar tekrar yayınlanacak.

11 Ocak Pazartesi başlayacak olan dizinin ikinci bölümü ise 18 Ocak Pazartesi yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise hafta içi her gün dizilerin arkasından verilecek.

Dizini ilk bölümü yayınlandıktan sonra tekrar bölümleri aşağıdaki günlerde ve saatlerde yayınlanacak:

  • 11 Ocak Pazartesi günü saat 22.30
  • 12 Ocak Salı günü saat 00.15
  • 13 Ocak Çarşamba saat 23.30
  • 15 Ocak Cuma saat 23.55
  • 16 Ocak Cumartesi saat 10.30 ve 14.30
  • 14 Ocak Pazar saat 14.30 ve gece saat 00.15’de yayınlanacak.


Son Güncelleme: 22.03.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BurakDenizAlinaBozMaraşlıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?
Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?
Emanet 142. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Mart 2021 Salı Kanal 7
Emanet 142. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Mart 2021 Salı Kanal 7
Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Mandıra Filozofu filmi nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu fragmanı, oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Maraşlı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 22 Mart 2021 Pazartesi
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Mart 2021 devlet destekli krediler ve şartları
Devletin Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardım Paketleri Nelerdir?
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Pazartesi Mart
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim nerelidir?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 22 Mart 2021 Pazartesi
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım gerçek tarihte var mı?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Fırat kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisindeki Nuran karakteri Kimdir? Nesrin Yılmaz dizideki rolü ve hayatı
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ne zaman ve nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçek tarihteki hikayesi ve ölüm zamanı
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
İlk kez ev sahibi olacaklara ve evlenecek gençlere devlet katkısı ile 82 bin liraya varan hibe para desteği ödemesi
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.