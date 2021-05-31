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Maraşlı Hamiyet kimdir? Güneş Hayat hakkında bilgiler

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı'nın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Dizinin yeni bölümünden sonra Maraşlı Hamiyet kimdir araştırılırken, dizide Hamiyet karakterini canlandıran Güneş Hayat hakkındaki bilgileri haberimizde derledik.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:54
Maraşlı Hamiyet kimdir? Güneş Hayat hakkında bilgiler
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ATV’nin sevilen dizisi Maraşlı’nın yeni bölümünde kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye Mahur’un halası rolünde katılan Hamiyet karakterini ünlü oyuncu Güneş Hayat canlandırıyor.

Güneş Hayat kimdir?

Güneş Hayat, 1 Haziran 1964 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan oyuncu, son olarak Hercai dizisinde Esma Sultan karakterine hayat vermiştir.

Güneş Hayat rol aldığı yapımlar

Maraşlı (2021)

Hercai (2019)

Adı Zehra (2018)

Adı Efsane (2017)

Düğüm Salonu (2017)

Son Destan (2016)

El Değmemiş Aşk (2016)

Çalıkuşu (2013)

Alev Alev (2012)

Evim Sensin (2012)

Ay Tutulması (2011)

Masumlar (2009)

Kurtlar Vadisi Terör (2007)


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı HamiyetGüneş Hayat
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