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Maraşlı Firuzan kimdir? Rojda Demirer biyografisi

Mart 1 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Maraşlı Firuzan kimdir? Rojda Demirer biyografisi ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Maraşlı Firuzan kimdir? Rojda Demirer biyografisi konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:03
Maraşlı Firuzan kimdir? Rojda Demirer biyografisi
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İlk bölümü ile bu akşam yayınlanacak olan Maraşlı isimli dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor. Aksiyon içerikli dizinin senaristliğini ise, Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur yapıyor. Etkileyici ve değişik senaryosu ile birçok izleyiciyi ekranlara kilitleyecek olan dizinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de Firuzan karakteri oldu. İşte Firuzan karakteri ve Rojda Demirer ile ilgili detaylar.

Maraşlı dizisi Firuzan

37 yaşında olan Firuzan karakteri, yaşına göre oldukça genç ve çekici bir kadındır. Güzelliği sayesinde etrafında ki bütün erkekleri büyüleyen Firuzan, ilerleyen bölümlerde Aziz karakterini de etkileyecek gibi görünüyor. Firuzan karakterinin dikkat çeken bir başka özelliği de çok hırslı bir kadın olması. Ancak Sedef karakteri orta sınıf bir ailede yetiştiği ve eğitim seviyesi çok iyi olmadığından dolayı Firuzan karakterini asil bir kadın olarak görmemektedir.

Rojda Demirer kim?

12 Ağustos 1980 Ankara doğumlu bir oyuncudur.. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Rojda Demirer, aktif bir şekilde dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıyor. 2002 yılında oyunculuğa başlayan Rojda Demirer, ilk olarak Aşk Olsun isimli dizide Ebru karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyunculuğu nedeni ile birçok kez ödül almıştır. Demirer, şuanda da aktif olarak oyunculuk yapmaya devam ediyor.

Rojda Demirer’in yer aldığı projeler

Aşk Olsun (Ebru karakteri)

Tadımız Kaçmasın

Melekler Korusun (Esin karakteri)

Alev Alev  (Alev karakteri)

Geniş Aile

Acil Aşk Aranıyor

Kördüğüm

Adı Efsane

Çarpışma (Belma karakteri)

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi

Maraşlı (Firuzan karakteri)

Rojda Demirer’e ait resmi instagram hesabı

Yeni dizi Maraşlı’da Firuzan karakterini oynayacak olan Rojda Demirer de birçok ünlü isim gibi resmi instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Rojda Demirer’e ait resmi instagram hesabında 2630 gönderi yer alırken, 980 bin de takipçi bulunuyor.  Rojda Demirer, resmi instagram hesabı üzerinden içinde bulunduğu projeler ile özel hayatına dair fotoğraf ve videoları sürekli olarak takipçileri ile paylaşıyor. Demirer’e ait resmi instagram hesabının kullanıcı adı da: @rojdademirer_ şeklindedir.

Rojda Demirer evli mi bekar mı? Sevgilisi var mı?

Oyuncu Rojda Demirer, voleybol ile uğraşan Ulaş Kıyak ile bir yıldan fazla bir zamandır sevgili. Sevgilisi Ulaş Kıyak ile geçen sene yazın tatile çıkan Rojda Demirer, birlikte çekindikleri fotoğrafları takipçileri ile paylaşmıştı. Çiftin 1. Yıl dönümleri karantina zamanlarına rastladığı için, çift yıldönümlerini evde baş başa kutlamışlardı.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:03
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FiruzanMaraşlı
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