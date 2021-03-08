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Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?

Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir? ile ilgili yeni ayrıntılar 8 Mart 2021 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 8 Mart 2021 gününe ait Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:06
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
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 Maraşlı dizisinde Aziz’in eşi Firuzan karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir? Gerçek adı nedir? Hangi dizilerde rol almıştır? Gibi soruların cevabı merak edilmeye başladı.

Maraşlı Firuzan Kimdir?

Firuzan, kendisinden yaşça büyük olan Aziz’in varlığında güven duymuştur. Ancak evde kimse onu benimsememiştir. Yaş farkı dolayısı ile ve Firuzan’ın nasıl birisi olduğunu gün geçtikçe anlayanlar konunun para olduğunu anlamıştır.

Maraşlı Firuzan gerçek adı yaşı dizileri

Rojda Demirer Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandırmaktadır. 12 Ağustos 1980’de Ankara’da doğmuştur. Geniş Aile dizisinde Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu son olaraksa Show TV ekranlarında yayınlanmış olan Çarpışma dizisinde Belma karakterini canlandırmıştır.

Rojda Demirer’in rol aldığı dizi ve filmler

  • Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) – 2002
  • Aşk Olsun (Ebru) – 2003
  • Ağa Kızı (Biricik) – 2004
  • Canım Benim – 2004
  • Candan Öte (Görkem) – 2006
  • Sevgili Dünür (Ayperi) – 2007
  • Melekler Korusun (Esin) – 2009
  • Elde Var Hayat (Elif) – 2010
  • Geniş Aile (Zeynep) – 2009 / 2011
  • Kaos Örümcek (Meltem) – 2012
  • Hayat Yokuşu (Sultan) – 2014
  • Acil Aşk Aranıyor (Ayla) – 2015
  • Kördüğüm (Neslihan) – 2016
  • Adı Efsane (Seçil) – 2017
  • Çarpışma (Belma) – 2018 / 2019
  • Maraşlı (Firuzan) – 2021

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:06
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FiruzanATVDiziMaraşlıRojda Demirer
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