İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Maraşlı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Birçok kişinin merak ettiği Maraşlı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak Maraşlı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 21:30
Maraşlı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Takip Et:

ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İzleyicinin büyük heyecanla beklediği dizinin birinci bölümü akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise ilk bölümüm hemen ardından saat 22:30’ya yeniden izleyici ile buluşacak. ATV yeni başlayan dizilerinde tekrar konusuna önem veriyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda 12 defa yayınlandı. Aynı şekilde Maraşlı dizisinin de ilk bölümü tekrar tekrar yayınlanacak.

11 Ocak Pazartesi başlayacak olan dizinin ikinci bölümü ise 18 Ocak Pazartesi yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise hafta içi her gün dizilerin arkasından verilecek.

Dizini ilk bölümü yayınlandıktan sonra tekrar bölümleri aşağıdaki günlerde ve saatlerde yayınlanacak:

  • 11 Ocak Pazartesi günü saat 22.30
  • 12 Ocak Salı günü saat 00.15
  • 13 Ocak Çarşamba saat 23.30
  • 15 Ocak Cuma saat 23.55
  • 16 Ocak Cumartesi saat 10.30 ve 14.30
  • 14 Ocak Pazar saat 14.30 ve gece saat 00.15’de yayınlanacak.


Son Güncelleme: 15.03.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BurakDenizAlinaBozMaraşlıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta Hilal ve kayınvalidesi Dilek kimdir? Gelinim Mutfakta Dilek hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta Hilal ve kayınvalidesi Dilek kimdir? Gelinim Mutfakta Dilek hakkında bilgiler
Uyanış Ertuğrul Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nerede, ne zaman doğdu? Celali takvimini nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü?
Uyanış Ertuğrul Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nerede, ne zaman doğdu? Celali takvimini nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü?
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Mert Altınışık Yasak Elma'ya veda etti!
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Mert Altınışık Yasak Elma'ya veda etti!
Twitch yayıncısı Pqueen kimdir? Pqueen gerçek adı ne?
Twitch yayıncısı Pqueen kimdir? Pqueen gerçek adı ne?
Maraşlı Mahur ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Alina Boz Maraşlı dizisinden ayrılıyor mu?
Maraşlı Mahur ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Alina Boz Maraşlı dizisinden ayrılıyor mu?
Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey kimdir? Gerçek adı ne? Çaka Bey gerçek tarihte yaşamış mı? Okan Şenozan hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey kimdir? Gerçek adı ne? Çaka Bey gerçek tarihte yaşamış mı? Okan Şenozan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Maraşlı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Gelinim Mutfakta Hilal ve kayınvalidesi Dilek kimdir? Gelinim Mutfakta Dilek hakkında bilgiler
HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı
2021 AÖL ders seçimi son tarihi
Uyanış Ertuğrul Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nerede, ne zaman doğdu? Celali takvimini nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü?
Bim 26 Jant 21 Vites amortisörlü bisiklet özellikleri ve fiyatı
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
 2021 İBB öğrenci burs ne zaman hesaplara yatacak?
Fitre ne kadar oldu? Diyanet 2021 Fitre miktarı açıklandı mı?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 15 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
TV8 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Oses çiğköfte bayiliği almak için şartlar neler, bayilik ücreti var mı?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? 2021 Mart E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem karakterini kim canlandırıyor? Aytek Şayan kimdir?
Maraşlı dizisi Mahur karakteri kimdir? Alina Boz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler
Twitch yayıncısı Pqueen kimdir? Pqueen gerçek adı ne?
Maraşlı dizisi Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.