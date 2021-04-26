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Maraşlı dizisinin çekim yerleri neresi? Maraşlı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Maraşlı dizisinin çekim yerleri neresi? Maraşlı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 26.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisinin çekim yerleri neresi? Maraşlı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
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ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Maraşlı merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizi izleyenleri Maraşlı dizisinin nerde çekildiğini araştırmaya başladı.

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi isimlerin olduğu Maraşlı dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri merak edilen bir dizidir. Dizinin adı Maraşlı olsa da dizinin çekimleri tamamı ile İstanbul’da yapılıyor.

Dizide Maraşlı karakterini Burak Deniz canlandırırken Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Özel kuvvetlerde görevli bir astsubay başçavuşun yaşadığı olaylar sonrasında hayatı bir günde değişerek ordudan ayrılıyor. Sahaf dükkanının karşısına dükkan açan Maraşlı ile karşılaşan Mahur’un hayatı ise Maraşlı ile değişiyor.

Maraşlı dizisi İstanbul’un hangi ilçesinde çekiliyor?

İstanbul’un pek çok mahallesinde yapılan çekimlerde Galata Kulesi dikkat çekiyor. Maraşlı ordudan ayrıldıktan sonra açtığı Sahaf dükkanının nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:50
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çekiliyorNeredeDiziMaraşlıATV
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