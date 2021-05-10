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Maraşlı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Maraşlı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 10 Mayıs 2021 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde Maraşlı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
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ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Maraşlı merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizi izleyenleri Maraşlı dizisinin nerde çekildiğini araştırmaya başladı.

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi isimlerin olduğu Maraşlı dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri merak edilen bir dizidir. Dizinin adı Maraşlı olsa da dizinin çekimleri tamamı ile İstanbul’da yapılıyor.

Dizide Maraşlı karakterini Burak Deniz canlandırırken Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Özel kuvvetlerde görevli bir astsubay başçavuşun yaşadığı olaylar sonrasında hayatı bir günde değişerek ordudan ayrılıyor. Sahaf dükkanının karşısına dükkan açan Maraşlı ile karşılaşan Mahur’un hayatı ise Maraşlı ile değişiyor.

Maraşlı dizisi İstanbul’un hangi ilçesinde çekiliyor?

İstanbul’un pek çok mahallesinde yapılan çekimlerde Galata Kulesi dikkat çekiyor. Maraşlı ordudan ayrıldıktan sonra açtığı Sahaf dükkanının nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:50
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çekiliyorNeredeDiziMaraşlıATV
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