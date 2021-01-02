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Maraşlı dizisinin başlayacağı tarih belli oldu! Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor?

Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Maraşlı dizisi başrolleri kimler? Maraşlı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Maraşlı dizisinin konusu ne? Herkes yeni başlayacak olan Maraşlı dizisinin ne zaman başlayacağını ve oyuncu kadrosunu merakla araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:18
Maraşlı dizisinin başlayacağı tarih belli oldu! Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor?
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Maraşlı Dizisi Hangi Tarihte Başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maraşlı dizisi herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Dizinin başrollerinde ise Burak Deniz ile Alina Boz'un olduğu dizide kadroda yer alan isimler ise; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar yer almaktadır.

Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak 2021 Pazartesi akşam ATV kanalında izleyicilerle buluşacaktır.

Maraşlı Dizisin Konusu

Özel Kuvvetler’den ayrılmış olan eski asker Maraşlı, açmış olduğu sahaf dükkanı ile hayatını kazanmaya çalışmak istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi yollarıyla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Maraşlı’nın tek amacı hasta olan kızını hayata döndürmektir. Maraşlı çocuğuna yaşatılan büyük acıyı unutamıyordur. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarmıştır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:18
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MaraşlıDiziATVMaraşlı Dizisi Oyuncu Kadrosu
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