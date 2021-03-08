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Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?

Atv ekranlarının gözde dizisi Maraşlı'ya yeni oyuncu! Diziye katılan yeni oyuncu kim? Daha önce hangi dizilerde oynadı? Merak edilenler burada.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:55
Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Maraşlı' her hafta merak edilen sahnelerle akıllarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Diziye katılan yeni karaker Acar, kimdir? 

Dizinin kötü adamı ve Ömer'in çocuğu olduğu anlaşılan Savaş'ın iş ortağı olarak Acar diziye bomba gibi düştü.

Konu gereği tüm pis işleri Acar'a yaptıran ve Acar'ın üzerine yıkmasıyla, Savaş her şeyden böylelikle sıyrılır.

1967 Eskişehir doğumludur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölüm mezunudur.

Harun Özer olarak tanınan ve Acar rolünü canlandıran oyuncu, Devlet Tiyatrosunun önemli isimlerindendir.

'Çocukluk' ve 'Filozof Ahmed' dizilerinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:55
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıAcarATV
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