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Maraşlı dizisine yeni isimler katıldı

Türkiye’nin önemli kanallarından biri olan ATV, sevilen dizileri ile sesini duyuran kanallardan biri. Son zamanlarda yayınlanan bölümleriyle izleyiciyi ekrana kitleyen Maraşlı dizisi de oldukça ilgi duyan diziler arasında yer almayı başardı. Diziye ise yeni isimler katıldı.

28 Şubat 2021 Pazar 16:02
Maraşlı dizisine yeni isimler katıldı
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Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in oynadığı Maraşlı dizisi, kısa sürede büyük kitleye sahip oldu. Her bölümünü heyecanla bekleyen dizi sevenleri, dizinin gidişatından oldukça memnun. Dizinin reytinglerde de başarılı olması dizinin iyi olduğunun birer kanıtı. Dizinin bu şekilde iyi gitmesi de diziye yeni isimlerin katılmasıyla daha iyi olacak gibi gözüküyor. Dizi sevenleri ise yeni isimleri ve dizi de nasıl karakterleri oynayacaklarını merak etmeye başladı. Bizde sizin için yeni karakterlerin kimler olduğunu derledik.

Dizeye en son dahil olan karakterden biri olan Acar, dizi boyunca Maraşlı karakteriyle hep karşı karşıya kalacaktır. Acar’ın dizi boyunca Maraşlı karakteriyle hep karşı karşıya kalmasının nedenleri vardır. bu neden Acar’ın Savaş adlı karakterinin adamı olmasıdır. Savaş karakteri, Acar’ı planları için kullanmaktadır. Acar karakterine nefes veren oyuncu, Harun Özer’dir. Tiyatroyla ilgilenen Özer, şimdilerde Maraşlı dizisinde oynamaktadır. Özer, daha öncesinde Pusat, En Büyük Numara ve Gönül Yokuşu adlı dizilerde yer almıştır.

Diziye katılan bir diğer güzel oyuncumuz ise Türkü Su Demirel’dir. Behiye karakterine can verecek olan Demirel, konakta çalışan bir genç kız olarak izleyici karşısına geçecek.  Dizi de Nuran’ın kızı olan Behiye, güzel ve dikkat çeken bir kızdır. Behiye, Konakta çalışırken Necati’ye karşı his beslemeye başlar. Necati’de Behiye’ye karşı aynı hisleri besler. 15 Eylül 1988 yılında İzmir’de doğan Demirel, mimarlık eğitimine devam etmektedir. Demirel, daha öncesinde Muhteşem İkili dizisinde Yasemin karakteriyle ekranlarda boy göstermişti.

Diziye yeni katılan isimlerden biri de Gizem Kala’dır. Gizem Kala, dizide Ecem karakteriyle karşımıza çıkacak. 20’li yaşlardaki Ecem karakterine can verecek olan Kala, Mahur’un fotoğraf stüdyosunda çalışmaktadır. 26 Mayısıs 1993 yılında İstanbul doğumludur. Reklamlarda oynayarak oyunculuğa adım atan Kala, dizilere de adım atmaya başladı.

Maraşlı dizisine kötü bir karakterle merhaba diyen Saygın Soysal, acımasız ve insafsız bir karakter olan Savaş karakterine nefes verecek.  Dizi de cinayet işleyen Savaş’ı, Mahur ve Maraşlı görür. Savaş ise bu tanıklığı kısa sürede fark eder ve Mahur ve Maraşlı’nın peşine düşer. 21 Mayısıs 1982 yılında Ankara’da doğan Saygın Soysal, Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümü okumuştur. 15 yıldır televizyon ekranlarında oyunculuk performansı sergileyen Soysal, ilk oyunculuğunu Giz Yangını dizisiyle yapmıştır. Ardından Nöbet,  Çukur, Kara Para Aşk, Tatar Ramazan, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıDiziATVAlina BozBurak Deniz
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