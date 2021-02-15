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Maraşlı dizisine katılan Burak Deniz kimdir? Maraşlı karakteri kimdir?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Maraşlı dizisine katılan Burak Deniz kimdir? Maraşlı karakteri kimdir? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 15 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Maraşlı dizisine katılan Burak Deniz kimdir? Maraşlı karakteri kimdir? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı dizisine katılan Burak Deniz kimdir? Maraşlı karakteri kimdir?
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ATV ekranlarında ekran macerasına bu akşam başlayan Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça merak edildi. İlk bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Dizide özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı’nın, ülkenin öde gelen iş adamlarından biri olan Aziz Türel’in kızı Mahur’u kurtarması ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Maraşlı dizisinde Maraşlı kimdir?

Maraşlı, 34 yaşında eski bordo bereli bir askerdir. Kızı Zeliş’in bir saldırı sonucu yaralanmasıyla kendini kızının bakımına adar. Bir sahaf açarak eski hayatına veda eden Maraşlı’nın hayatı bir olay sonucu tamamen değişecektir.

Burak Deniz kimdir?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Kolej Günlüğü’ adlı dizi ile başlamıştır.

2012 yılında ‘Sultan’ dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Şhain Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte rol almıştır. 2013 yılında yayınlanan ‘Kaçak’ dizisinde yer almış ve adını bu diziyle duyurmuştur. 2015 yılında ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinde ünlü isimlerle birlikte çalışan Deniz, 2016 yılında ise ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisiyle kamera karşısına geçti.

Büşra Develi ile uzun süre ilişki yaşayan Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile sevgilidir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:01
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