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Maraşlı dizisinden Mahur karakteri ayrıldı mı? Mahur geri gelecek mi?

ATV’de yayınlanan Maraşlı dizisinin son bölümünde Mahur’un babasının katil olduğunu öğrendikten sonra babasına çok kızarak Amerika’ya gitmeye karar vermesi diziyi yakından takip eden seyirci tarafından Mahur karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Mahur dizden ayrıldı mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Mart 2021 Perşembe 13:17
Maraşlı dizisinden Mahur karakteri ayrıldı mı? Mahur geri gelecek mi?
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ATV’de pazartesi günleri yayınlanan Maraşlı dizisin 1 Mart günü yayınlanan bölümünde Mahur, annesinin kendisi için hazırladığı ve babasının neler yaptığını anlattığı videoyu ev halkı ile birlikte izleyerek babasının katil olduğunu öğreniyor. Babasının yaptığı şeyleri öğrenen Mahur babasından nefret eder ve babasına çok kızarak Amerika’ya gitme kararı alır. Maraşlıya da sözünde durmadığı için çok kızan Mahur arabasına atlayarak babasının tüm ısrarlarına rağmen evden ayrılır. 

Mahur, Maraşlı dizisinden ayrıldı mı?

Mahur'un babasına kızarak evden ayrılmasından sonra Amerika’ya gitmek için havalimanına giderken Maraşlı ona yetişecek ve Mahur’un gitmesine izin vermeyecektir. Maraşlı dizisinde hem reytingleri yüksek olduğu için hem de Mahur karakterinin başrol oyuncusu olduğu için diziden ayrılması söz konusu değildir.  



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:17
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıATVMahur
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