Maraşlı dizisinden Mahur karakteri ayrıldı mı? Mahur geri gelecek mi?

Mahur, Maraşlı dizisinden ayrıldı mı?

’de pazartesi günleri yayınlanandizisin 1 Mart günü yayınlanan bölümünde, annesinin kendisi için hazırladığı ve babasının neler yaptığını anlattığı videoyu ev halkı ile birlikte izleyerek babasının katil olduğunu öğreniyor. Babasının yaptığı şeyleri öğrenen Mahur babasından nefret eder ve babasına çok kızarak Amerika’ya gitme kararı alır. Maraşlıya da sözünde durmadığı için çok kızan Mahur arabasına atlayarak babasının tüm ısrarlarına rağmen evden ayrılır.

Mahur'un babasına kızarak evden ayrılmasından sonra Amerika’ya gitmek için havalimanına giderken Maraşlı ona yetişecek ve Mahur’un gitmesine izin vermeyecektir. Maraşlı dizisinde hem reytingleri yüksek olduğu için hem de Mahur karakterinin başrol oyuncusu olduğu için diziden ayrılması söz konusu değildir.