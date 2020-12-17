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Maraşlı dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maraşlı’dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Fragman büyük ilgi görürken, izleyiciler Maraşlı dizisi ne zaman yayınlanacak sorusunu araştırmaya başladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:06
Maraşlı dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi
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Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı büyük ilgi gören dizi merakla bekleniyor.

Senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu dizide başrol Burak Deniz ve Alina Boz’un yanı sıra Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi sevilen isimler yer alıyor.

Dizide Burak Deniz (Maraşlı) Özel Kuvvetler’den ayrılan eski bir askerdir. Maraşlı, sahaf dükkanı açmış ve hayatına bu şekilde devam etmektedir. Maraşlı’nın hayatı kızı Zeliş’in vurulmasıyla değişir. Gözü pek, cesur biri olan Maraşlı, dükkanına gelen Mahur Türel isimli güzel bir kadın girer. Mahur dükkândan çıktıktan sonra bir şekilde başını derde sokar ve Maraşlı onu kurtarır.




Son Güncelleme: 17.12.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıDiziATVBurak Deniz
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