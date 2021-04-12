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Maraşlı dizisindeki Ozan karakteri kimdir?

Maraşlı dizisindeki Ozan karakteri kimdir? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizde Maraşlı dizisindeki Ozan karakteri kimdir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisindeki Ozan karakteri kimdir?
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ile büyük ses getiren dizi, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide eski bordo bereli asker olan Maraşlı’nın, ünlü bir iş adamının kızı olan Mahur’u kurtarması ve sonrasında değişen hayatını konu ediniyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ozan’ın hikayesi ise oldukça merak ediliyor.

Maraşlı dizisi Ozan kimdir?

Ozan, 39 yaşında Türel Holding’in genel müdürüdür. İlhan’ın en yakın arkadaşı olan Ozan aynı zamanda İlhan ile aynı okulda okumuştur. İlhan’ı öz abisi gibi görmüş ve her zaman ona destek olmuştur.

Cihan Yenici kimdir?

Cihan Yenici, 24 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Canım Ailem, Kavak Yelleri, Bir Dilim Aşk, Huzurum Kalmadı, Hicran Yarası, Yaban Gülü, Lise Defteri ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra başarılı bir müzisyen olan Cihan Yenici’nin kendine ait bir albümü de bulunmaktadır.




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı OzanATVMaraşlıCihan Yenici
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