Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri

Maraşlı dizisinde Bu Şehir Başkadır
Yeni yılda yeni sezona başlamış olan Atv ekranlarıyla izleyiciyle buluşan yeni dizi Maraşlı 1.bölümde Maraşlı tarafından okunulan şiir dikkatleri çekmiştir. Şiir Cahit Külebi'ye aittir.
Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
Kamyonlar kavun taşır ve ben
Boyuna onu düşünürdüm
Kamyonlar kavun taşır ve ben
Boyuna onu düşünürdüm
Niksar’da evimizdeyken
Küçük bir serçe kadar hürdüm
Sonra alem değişiverdi
Sonra alem değişiverdi
Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak
Mevsimler ne çabuk geçiverdi
Unutmak, unutmak, unutmak
Anladım bu şehir başkadır
Herkes beni aldattı gitti
Anladım bu şehir başkadır
Herkes beni aldattı gitti
Yine kamyonlar kavun taşır
Fakat içimde şarkı bitti
Son Güncelleme: 11.01.2021 20:11