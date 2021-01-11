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Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri

2021 yılı yeni sezonunda Atv ekranlarına gelen yeni dizi Maraşlı 1.bölümünde seslendirilen şiir herkesin beğenisini topladı. Bu Şehir Başkadır şiiri herkesin taktirini topladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:11
Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
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Maraşlı dizisinde Bu Şehir Başkadır

Yeni yılda yeni sezona başlamış olan Atv ekranlarıyla izleyiciyle buluşan yeni dizi Maraşlı 1.bölümde Maraşlı tarafından okunulan şiir dikkatleri çekmiştir. Şiir Cahit Külebi'ye aittir.

Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri

Kamyonlar kavun taşır ve ben 

Boyuna onu düşünürdüm 

Kamyonlar kavun taşır ve ben 

Boyuna onu düşünürdüm 

Niksar’da evimizdeyken 

Küçük bir serçe kadar hürdüm 

Sonra alem değişiverdi

Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak

Sonra alem değişiverdi 

Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak

Mevsimler ne çabuk geçiverdi

Unutmak, unutmak, unutmak

Anladım bu şehir başkadır

Herkes beni aldattı gitti

Anladım bu şehir başkadır

Herkes beni aldattı gitti

Yine kamyonlar kavun taşır

Fakat içimde şarkı bitti  



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlışiirATV
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