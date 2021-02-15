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Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Türkü Su Demirel kimdir?

Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Maraşlı dizisindeki Behiye karakterini kim canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel kaç yaşında? Türkü Su Demirel nereli? Türkü Su Demirel hangi dizilerde oynadı? Türkü Su Demirel hangi projelerde yer aldı? Maraşlı dizisi izleyicileri dizideki Behiye karakterini ve onu canlandıran Türkü Su Demirel'in kim olduğu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyorlar.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:49
Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Türkü Su Demirel kimdir?
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Maraşlı Dizisindeki Behiye Karakteri Kimdir? Türkü Su Demirel Kimdir?

Henüz yeni yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi gerek konusu gerekse oyuncularıyla herkesin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyor. Herkes dizideki Behiye karakterini ve onu kimin canlandırdığını merakla araştırıyor.

Behiye, konakta çalışan biridir ve aynı zamanda konağın diğer bir çalışanı olan Nuran’ın kızıdır. Diğer çalışanlara göre daha genç olan Behiye, güzelliğiyle de herkesin dikkatini çekmektedir. Bu zamana kadar hep Türel ailesine hizmet ederek gençliğini geçiren Behiye, Necati’yi çok sever, onun anlattığı hikayeleri ilgiyle dinler ve dikkatini çekebilmek için her yolu dener. Necati’nin yardımı ile ilerleyen günlerde aralarında bir yakınlaşma olacaktır ve dizinin ilerleyen bölümlerde bu iki isim partner olacaktır.

Maraşlı dizisindeki Türel ailesinin konağında hizmet veren Behiye karakterine güzel ve başarılı oyuncu olan Türkü Su Demirel hayat vermektedir. Herkes Behiye karakterine hayat veren Türkü Su Demirel’İn kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Türkü Su Demirel Kimdir?

Türkü Su Demirel Hangi Dizilerde Oynadı? 

Dikkat çekici güzelliğiyle herkesin ilgi odağı olan Türkü Su Demirel’in hangi dizilerde rol aldığı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Türkü Su Demirel’in rol aldığı diziler;

  • Maraşlı (Behiye, 2021)
  • Muhteşem İkili (Yasemin, 2018)

Türkü Su Demirel Resmi İnstagram Hesabı Ne?

Türkü Su Demirel’i merakla araştıranlar güzel oyuncunun sosyal medya hesabını araştırıyorlar.

Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat veren güzel oyuncumuz sosyal medyada da oldukça aktiftir. İnstagram hesabında 476 gönderi ve yaklaşık olarak 100 bin takipçisi bulunan Türkü Su Demirel’in resmi instagram hesabı ise @turkusudemirel’dir.

Türkü Su Demirel Evli Mi Bekar Mı?

Herkes Türkü Su Demirel’in hayatında birinin olup olmadığını ve evli veya bekar olup olmadığını merak ediyor.

Genç ve güzel oyuncu henüz evli değildir. Daha önce aynı üniversitede eğitim gördüğü ve kendi gibi oyuncu olan Samet Sırmalı ile bir dönem birlikte olduktan sonra yollarını ayıran oyuncumuzun şuan hayatında bilinen biri yoktur.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:49
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